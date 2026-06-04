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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
Ракета та 293 БпЛА атакували Україну в ніч на 4 червня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214219-raketa-ta-293-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-4-chervnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 червня (з 18.00 3 червня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною з Воронезької області РФ.
Також ворог застосував 293 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивні), «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Брянська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарськ, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 264 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
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