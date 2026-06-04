Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 червня (з 18.00 3 червня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною з Воронезької області РФ.

Також ворог застосував 293 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивні), «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Брянська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарськ, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00: