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Последствия российской атаки в Запорожье, фото: ГСЧС

На Запорожье саперы ГСЧС попали под прицельную атаку во время разминирования — двое травмированных (ФОТО)

3 авг 2026, 15:02
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На Запоріжжі сапери, які займалися розміновуванням, потрапили під прицільну російську атаку.

Про це сьогодні, 3 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

У Запорізькому районі сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку рф під час розмінування: 2 рятувальників травмовані, — розповіли у ДСНС.

Постраждалим надали необхідну допомогу медики.

Попри постійну загрозу, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей", — наголошують у ДСНС.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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