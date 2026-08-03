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Последствия российской атаки в Запорожье, фото: ГСЧС
На Запорожье саперы ГСЧС попали под прицельную атаку во время разминирования — двое травмированных (ФОТО)https://racurs.ua/n215380-na-zaporoje-sapery-gschs-popali-pod-pricelnuu-ataku-vo-vremya-razminirovaniya-dvoe.htmlРакурс
На Запоріжжі сапери, які займалися розміновуванням, потрапили під прицільну російську атаку.
Про це сьогодні, 3 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
У Запорізькому районі сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку рф під час розмінування: 2 рятувальників травмовані, — розповіли у ДСНС.
Постраждалим надали необхідну допомогу медики.
Попри постійну загрозу, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей", — наголошують у ДСНС.