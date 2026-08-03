Наслідки російської атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС

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На Запоріжжі сапери, які займалися розміновуванням, потрапили під прицільну російську атаку.

Про це сьогодні, 3 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

У Запорізькому районі сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку рф під час розмінування: 2 рятувальників травмовані, — розповіли у ДСНС.

Постраждалим надали необхідну допомогу медики.