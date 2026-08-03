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Сили оборони уразили низку важливих цілей у РФ, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили ремонту базу, місце підготовки ударних БпЛА та склади МТЗ рашистів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n215374-syly-oborony-urazyly-remontu-bazu-misce-pidgotovky-udarnyh-bpla-ta-sklady-mtz-rashystiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони в ніч на сьогодні, 3 серпня, уразили низку важливих військових цілей противника.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя (тимчасово окупований Крим).
Об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника, — розповіли у Генштабі.
Крім того, уражено:
- місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область РФ);
- склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки (окупований Крим);
- склад паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського (Бєлгородська область РФ);
- комунікаційний вузол у районі Артемівки (ТОТ Криму).
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.
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