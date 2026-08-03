Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n215368-181-bpla-atakuvav-ukrayinu-v-nich-na-3-serpnya-povitryani-syly-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 серпня (з 18.00 2 серпня) атакували Україну загалом 181 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Міллєрово, Орла і Шаталово — рф, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 07.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 163 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох.