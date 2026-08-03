Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны поразили ряд важных целей в РФ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили ремонтную базу, место подготовки ударных БпЛА и склады МТЗ рашистов — Генштаб

3 авг 2026, 12:49
999

Сили оборони в ніч на сьогодні, 3 серпня, уразили низку важливих військових цілей противника.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя (тимчасово окупований Крим).

Об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника, — розповіли у Генштабі.

Крім того, уражено:

  • місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область РФ);
  • склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки (окупований Крим);
  • склад паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського (Бєлгородська область РФ);
  • комунікаційний вузол у районі Артемівки (ТОТ Криму).

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров