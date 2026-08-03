Силы обороны поразили ряд важных целей в РФ, фото: Генштаб ВСУ

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Сили оборони в ніч на сьогодні, 3 серпня, уразили низку важливих військових цілей противника.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя (тимчасово окупований Крим).

Об'єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника, — розповіли у Генштабі.

Крім того, уражено:

місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область РФ);

склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки (окупований Крим);

склад паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського (Бєлгородська область РФ);

комунікаційний вузол у районі Артемівки (ТОТ Криму).