Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215369-rashisty-za-sutki-obstrelyali-30-naselennyh-punktov-sumschiny-pyatero-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники впродовж минулої доби обстріляли 30 населених пунктів Сумської області.

Про це сьогодні, 3 липня, вранці повідомила прес-служба поліції Сумщини.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, артилерію та міномети, — вказано в повідомленні.

У Сумській громаді внаслідок ворожих атак поранення отримали п’ятеро людей:

через удар безпілотника травмовано 31-річну жінку;

внаслідок авіаційних ударів — травмовано чоловіків віком 61, 57, 51 та 55 років.

Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у Сумській, Глухівській, Білопільській, Кролевецькій, Новослобідській, Середино-Будській та Садівській громадах. Також пошкоджено майно у Свеській громаді та місті Ромни.

Серед пошкоджених об'єктів — житлові будинки, підприємства, адміністративні та виробничі будівлі, відділення поштового зв’язку, автомобілі та господарські споруди, — розповіли в поліції.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.