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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

181 БпЛА атаковал Украину в ночь на 3 августа — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

3 авг 2026, 08:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 серпня (з 18.00 2 серпня) атакували Україну загалом 181 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Міллєрово, Орла і Шаталово — рф, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 07.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 163 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — нагошуюють в Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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