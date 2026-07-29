Росія вночі атакувала Україну 80 безпілотниками. Фото:

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Країна-агресор Росія у ніч на 29 липня атакувала Україну 80 безпілотниками.

З російських Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Криму та Донецька летіли ударні БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Захисники неба знешкодили 65 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Ще 14 ударних БпЛА влучили на 10 локаціях, а на двох локаціях впали уламки.

Ввечері російські дрони били по автозаправних станціях Сумщини. Як поінформував у Telegram голова ОВА Олег Григоров, були атаковані АЗС у Сумській та Степанівській громадах. На щастя, люди не постраждали.

Завдав ворог ударів і по Дніпропетровській області. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Ганжи, майже 30 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів п’ятеро людей дістали поранень. Серед постраждалих — дитина.

Нагадаємо, 27 липня російський реактивний дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок у Новобаварському районі Харкова. Внаслідок вибуху загорілася покрівля п’ятиповерхового житлового будинку. Постраждали п’ятеро осіб.