Росія вночі атакувала Україну 198 дронами, але ППО знешкодила 189 з них. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія завдала нового дронового удару по Україні.

У ніч на 3 червня ворог запустив з Брянська, Курська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії та Гвардійського в окупованому Криму 198 безпілотників. Серед них були дрони-камікадзе Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Заявляється, що авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 189 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході України. Ще вісім дронів влучили на семи локаціях, а уламки впали теж на семи локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що повітряна атака досі триває, бо в українському повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.

В Одеській області минулої ночі ворог бив по цивільній інфраструктурі. Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, внаслідок нальоту російських дронів пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, одного з них госпіталізували.

У Запорізькому районі російський дрон вдарив по території автозаправної станції. Внаслідок влучання виникла пожежа. В Запорізькій обласній військовій адміністрації поінформували, що попередньо обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 2 червня під час масованої російської атаки на Запоріжжя пілоти-перехоплювачі 23-ї бригади «Хортиця» Нацгвардії знищили 20 ворожих повітряних цілей. Відео бойової роботи вони опублікували в соцмережах.