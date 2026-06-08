Дрони-перехоплювачі вже автономно збивають «Шахеди». Фото: МОУ

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Українські дрони-перехоплювачі вже автономно збивають російські БпЛА типу Shahed.

Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску до знищення цілі. Оператору БпЛА залишається лише обрати ціль та дати команду атакувати. Далі дрон автономно рухається до цілі, розпізнає її й атакує. Про це міністр оборони Михайло Федоров 8 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ця технологія вже пройшла бойове випробування на території Харківської області.

Також у Міноборони заявили, що приватні групи ППО в Україні вже збили вже понад 20 російських дронів. Більш ніж 30 компаній приєдналися до проекту, який залучає бізнес до протиповітряної оборони. Вони збивають і звичайні «Шахеди», і розвідувальні Zala, і навіть реактивні версії Shahed. Загалом заявки на участь подали вже 43 підприємства з різних сфер.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна для посилення захисту неба системно будує багаторівневу ППО, один із елементів якої є приватні групи, котрі підсилюють захист критичної інфраструктури. А 17 квітня стало відомо, що приватна ППО у Харківській області вперше збила реактивний російський «Шахед» на швидкості понад 400 км/год.