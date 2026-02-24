План войны Украины представил министр обороны Михаил Федоров. Фото:

План війни України представив міністр оборони України Михайло Федоров.

Розроблено план ведення війни проти Росії з трьох пунктів, ключовими аспектами якого є закрите небо, економічний тиск на країну-агресора та стабілізація фронту. Зокрема, топ-пріоритет — закрити небо, що дозволить захистити цивільних та інфраструктуру. Тому мета полягає у ідентифікації 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Про це очільник МОУ повідомив у Telegram.

Уже запущено створення багаторівневої системи «малої» ППО та масштабування перехоплювачів. Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії «Шахедам» і стабільного захисту наших міст, — йдеться у повідомленні.

Другий пункт передбачає зупинку ворога на землі, у морі та кіберпросторі. У Донецькій області гинуть 156 російських солдатів на один квадратний кілометр, але командування хоче збільшити це число до 200. Бо це буде рівень втрат, за якого просування стає неможливим.

Федоров відзначив, що вже є конкретний перелік рішень і проектів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних.

Третій пункт — позбавити Росії економічного ресурсу воювати, а це можна зробити завдяки посилення санкцій, координації з партнерами, стратегії протидії тіньовому флоту, спільних діях з партнерами в морі, щоб дефіцит бюджету РФ став найбільшим в історії.

Міністр оборони України підкреслив, що для реалізації цього плану вже є низка конкретних дій:

Партнерства. Співпраця для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цього року — для закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони.

Технологічна перевага. Важливо бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі, та зберігати лідерство у війні інновацій.

Математика війни. Завдяки системі єБалів через DELTA ЗСУ отримують якісні дані з поля бою.

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський виступив із промовою до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він наголосив, що угода про завершення війни «має бути не просто підписана, а має бути прийнята українцями».