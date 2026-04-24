Рашисти переходять на дрони «Молнія», фото: Сергій «Флеш» Бескрестнов

24 кві 2026, 22:42
На всіх фронтах у ближній зоні бойових дій триває скорочення використання росіянами дорогих ударних БпЛА та перехід на дешеві «Молнії».

Про це сьогодні, 24 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Він зазначив, що «Молнія» має такі особливості:

  • дальність роботи відеоканалу дрона досягається потужними передавачем VTX 5−10 Вт, спрямованими антенами. У зв’язку з цим важливо посилити фронт засобами радіоелектронної боротьби, орієнтованими на придушення відеоканалів;
  • в України багато РЕБ для придушення каналів управління «Молніями», проте треба додавати засоби виявлення частот пультів. Частот дуже багато, тому тиснути їх перебором не вдасться;
  • противники чудово знають ТТХ українського РЕБ, знають, що кожен РЕБ має ліміт ширини придушення і намагаються в складних моментах робити ППРЧ шириною 300−600 МГц і більше. З такою шириною смуги падає дальність управління, але зростає складність придушення. Це слід враховувати під час розробки нових засобів РЕБ.

А ще більшим потоком «Молнії» ворог намагається перенавантажити наші екіпажі зенітних дронів, — додав Бескрестнов.

Джерело: Ракурс


