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Ракурс
Ураження російського корабля, скріншот відео

СБС уразили російський сторожовий корабель класу «Світляк» (ВІДЕО)

4 чер 2026, 13:55
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Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 4 червня, вразили низку інших важливих цілей у оперативній глибині противника.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Зокрема, уражено такі цілі:

  • прикордонний сторожовий корабель «Світляк» в районі населеного пункту Юркіне у тимчасово окупованому Криму. Призначення «Світляка» — контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина — 49,5 м. На озброєнні 16 комплектів ПЗРК «Ігла», артустановка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати. Екіпаж 28 осіб, автономність 10 діб (2200 миль);
  • ЗРГК «Панцир-С1» у населеному пункті Стрілкове на ТОТ Херсонщини;
  • радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н у Саках (окупований Крим);
  • локомотиви у населених пунктах Владиславівка та Роздольне в Криму;
  • трансформатори у населених пунктах Булавинське та Вуглегірськ на ТОТ Донеччини;
  • цистерни з ПММ у місті Макіївка на ТОТ Донеччини.

Джерело: Ракурс


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