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Ураження російського корабля, скріншот відео
СБС уразили російський сторожовий корабель класу «Світляк» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214227-sbs-urazyly-rosiyskyy-storojovyy-korabel-klasu-svitlyak-video.htmlРакурс
Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 4 червня, вразили низку інших важливих цілей у оперативній глибині противника.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
Зокрема, уражено такі цілі:
- прикордонний сторожовий корабель «Світляк» в районі населеного пункту Юркіне у тимчасово окупованому Криму. Призначення «Світляка» — контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина — 49,5 м. На озброєнні 16 комплектів ПЗРК «Ігла», артустановка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати. Екіпаж 28 осіб, автономність 10 діб (2200 миль);
- ЗРГК «Панцир-С1» у населеному пункті Стрілкове на ТОТ Херсонщини;
- радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н у Саках (окупований Крим);
- локомотиви у населених пунктах Владиславівка та Роздольне в Криму;
- трансформатори у населених пунктах Булавинське та Вуглегірськ на ТОТ Донеччини;
- цистерни з ПММ у місті Макіївка на ТОТ Донеччини.