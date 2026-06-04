Ураження російського корабля, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214227-sbs-urazyly-rosiyskyy-storojovyy-korabel-klasu-svitlyak-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 4 червня, вразили низку інших важливих цілей у оперативній глибині противника.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Зокрема, уражено такі цілі: