Поражение российского корабля, скриншот видео

https://racurs.ua/n214227-sbs-porazili-rossiyskiy-storojevoy-korabl-klassa-svetlyak-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 4 червня, вразили низку інших важливих цілей у оперативній глибині противника.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Зокрема, уражено такі цілі: