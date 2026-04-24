Разрушена российскими обстрелами Константиновка, скриншот видео

Руины и тела гражданских — пограничники показали разрушенные улицы Константиновки (ВИДЕО)

24 апр 2026, 22:08
Держприкордонслужба опублікувала відео, зняте прикордонниками-пілотами дронів підрозділу «Фенікс», під час виходу з позицій у зруйнованому російськими обстрілами місті Костянтинівка на Донеччині.

На відео військові проходять повз тіла мирних жителів, убитих окупантами.

Ворог перетворив місто на руїни. Найбільше страждає цивільне населення, — наголошують у ДПСУ. — Місцеві жителі, які залишаються у Костянтинівці, щодня потерпають від обстрілів і стають мішенями для атак FPV-дронів. Окупанти цілеспрямовано полюють на українців, убиваючи їх без жодної причини.

Источник: Ракурс


