Зруйнована російськими обстрілами Костянтинівка, скріншот відео

Руїни та тіла цивільних — прикордонники показали зруйновані вулиці Костянтинівки (ВІДЕО)

24 кві 2026, 22:08
Держприкордонслужба опублікувала відео, зняте прикордонниками-пілотами дронів підрозділу «Фенікс», під час виходу з позицій у зруйнованому російськими обстрілами місті Костянтинівка на Донеччині.

На відео військові проходять повз тіла мирних жителів, убитих окупантами.

Ворог перетворив місто на руїни. Найбільше страждає цивільне населення, — наголошують у ДПСУ. — Місцеві жителі, які залишаються у Костянтинівці, щодня потерпають від обстрілів і стають мішенями для атак FPV-дронів. Окупанти цілеспрямовано полюють на українців, убиваючи їх без жодної причини.

Джерело: Ракурс


