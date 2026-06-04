Скільки дітей загинули за час повномасштабного вторгнення, розповів Зеленський

Рашисти вбили вже сотні українських дітей, фото: United 24

https://racurs.ua/ua/n214224-skilky-ditey-zagynuly-za-chas-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rozpoviv-zelenskyy.html

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Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну вбила вже щонайменше 707 маленьких українців.

Про це сьогодні, 4 червня, у Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, розповів у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.