Скільки дітей загинули за час повномасштабного вторгнення, розповів Зеленський

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Рашисти вбили вже сотні українських дітей, фото: United 24
Скільки дітей загинули за час повномасштабного вторгнення, розповів Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n214224-skilky-ditey-zagynuly-za-chas-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rozpoviv-zelenskyy.htmlРакурс
Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну вбила вже щонайменше 707 маленьких українців.
Про це сьогодні, 4 червня, у Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, розповів у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.
Цей день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців, — наголосив він. — Кожна смерть — дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини.