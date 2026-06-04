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Рашисты убили уже сотни украинских детей, фото: United 24

Сколько детей погибло за время полномасштабного вторжения, рассказал Зеленский

4 июн 2026, 11:59
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Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну вбила вже щонайменше 707 маленьких українців.

Про це сьогодні, 4 червня, у Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, розповів у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Цей день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців, — наголосив він. — Кожна смерть — дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини.

Источник: Ракурс


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