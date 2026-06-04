Рашисты убили уже сотни украинских детей, фото: United 24

https://racurs.ua/n214224-skolko-detey-pogiblo-za-vremya-polnomasshtabnogo-vtorjeniya-rasskazal-zelenskiy.html

Ракурс

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну вбила вже щонайменше 707 маленьких українців.

Про це сьогодні, 4 червня, у Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, розповів у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.