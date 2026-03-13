Читайте также
Последствия российской атаки на Одесщину, фото: Олег Кипер
Російські загарбники вчора, 12 березня, ввечері атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одещини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки:
- пошкоджено продуктовий склад на території порту;
- виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.
На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для усунення наслідків задіяні всі відповідні служби, — зазначив Кіпер.