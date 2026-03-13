Последствия российской атаки на Одесщину, фото: Олег Кипер

Російські загарбники вчора, 12 березня, ввечері атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки:

пошкоджено продуктовий склад на території порту;

виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники.