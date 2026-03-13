Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 березня (з 18.00 12 березня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету та безпілотники різних типів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області РФ;

126 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00: