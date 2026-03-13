Российские захватчики за сутки потеряли 860 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n212594-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-860-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 277 тис. 620 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 860 осіб. Про це сьогодні, 13 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 773 танки;
- 24 тис. 202 бойові броньовані машини;
- 38 тис. 369 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 685 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 331 одиниця засобів ППО;
- 435 літаків;
- 349 гелікоптерів;
- 175 тис. 139 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 403 крилаті ракети;
- 31 корабель/катер;
- два підводні човни;
- 83 тис. 223 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 88 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення.
Ворог вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаударів, скинувши 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 112 дронів-камікадзе та здійснив 4 тис. 231 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 201 — із РСЗВ
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:
- на Дніпропетровщині — Покровське, Підгаврилівка, Орли;
- у Запорізькій області — Нове Поле, Самійлівка, Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Чарівне, Різдвянка, Таврійське;
- у Херсонській області — Одрадокам’янка.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об'єкт російських загарбників.