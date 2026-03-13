Рашисти за добу втратили 860 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 277 тис. 620 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 860 осіб. Про це сьогодні, 13 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 773 танки;

24 тис. 202 бойові броньовані машини;

38 тис. 369 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 685 одиниць РСЗВ;

1 тис. 331 одиниця засобів ППО;

435 літаків;

349 гелікоптерів;

175 тис. 139 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 403 крилаті ракети;

31 корабель/катер;

два підводні човни;

83 тис. 223 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 88 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаударів, скинувши 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 112 дронів-камікадзе та здійснив 4 тис. 231 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 201 — із РСЗВ

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:

на Дніпропетровщині — Покровське, Підгаврилівка, Орли;

у Запорізькій області — Нове Поле, Самійлівка, Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Чарівне, Різдвянка, Таврійське;

у Херсонській області — Одрадокам’янка.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об'єкт російських загарбників.