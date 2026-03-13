Новини
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

126 БпЛА та балістична ракета атакували Україну в ніч на 13 березня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

13 бер 2026, 09:30
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 березня (з 18.00 12 березня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичну ракету та безпілотники різних типів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

  • балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області РФ;
  • 126 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди») із напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА;
  • зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях.

Джерело: Ракурс


