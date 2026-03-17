Последствия российских ударов в Одесской области, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 березня, атакували енергетичну, портову та промислову інфраструктуру Одещини.

Виникли пожежі, які наразі вже ліквідовані. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.

Інформація про загиблих чи постраждалих внаслідок нічних подій не надходила. До ліквідації ворожої атаки залучались 6 одиниць техніки та 21 рятувальник. Також на місцях працювали підрозділи місцевих пожежних команд, — розповіли у відомстві.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок нічної атаки на півдні Одещини постраждали території підприємств та частина обладнання.

На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив він. — У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

Міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко у своєму Telegram-каналі повідомив про нічну дронову атаку рашистів по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури Придунав’я:

Зафіксовано пошкодження портової і цивільної інфраструктури, багатоповерхових і малоповерхових житлових будинків, автомобілів, а також адмінбудівлі комунального підприємства. Постраждалих немає.