Последствия российских ударов в Одесской области, фото: ГСЧС

Российские дроны массированно атаковали инфраструктуру Одесщины (ФОТО)

17 мар 2026, 11:07
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 березня, атакували енергетичну, портову та промислову інфраструктуру Одещини.

Виникли пожежі, які наразі вже ліквідовані. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.

Інформація про загиблих чи постраждалих внаслідок нічних подій не надходила. До ліквідації ворожої атаки залучались 6 одиниць техніки та 21 рятувальник. Також на місцях працювали підрозділи місцевих пожежних команд, — розповіли у відомстві.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок нічної атаки на півдні Одещини постраждали території підприємств та частина обладнання.

На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив він. — У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

Міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко у своєму Telegram-каналі повідомив про нічну дронову атаку рашистів по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури Придунав’я:

Зафіксовано пошкодження портової і цивільної інфраструктури, багатоповерхових і малоповерхових житлових будинків, автомобілів, а також адмінбудівлі комунального підприємства. Постраждалих немає.

Енергетики ДТЕК Одеські електромережі працюють над відновленням енергопостачання пошкоджених ворогом обʼєктів. Місто забезпечено водопостачанням, водовідведенням та теплопостачанням, — додав він.

Наслідки російських ударів на Одещині, фото: Андрій Абрамченко

