Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 березня (з 18.00 16 березня), атакували Україну загалом 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів (близько 110 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися з напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА;
- зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
