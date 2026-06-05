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Россияне ударили FPV-дроном по группе гражданских с детьми в Харьковской области. Фото:
Оккупанты атаковали FPV-дроном группу гражданских с детьми на Харьковщинеhttps://racurs.ua/n214253-okkupanty-atakovali-fpv-dronom-gruppu-grajdanskih-s-detmi-na-harkovschine.htmlРакурс
Армія РФ використовує FPV-дрони для атак на цивільне населення.
Напередодні, 4 червня, в селі Губарівка Богодухівського району, що на прикордонні Харківщини, у приціл ворога потрапили дві родини, які просто йшли вулицею разом зі своїми дітьми. Ворожий дрон вибухнув поруч із людьми. Про це прокуратура Харківської області 5 червня повідомила у Telegram.
Внаслідок російського удару постраждали шестеро цивільних. З пораненнями госпіталізували двох чоловіків, двох жінок та двох дітей — дівчаток віком двох та 12 років.
Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки чергової атаки ворога проти цивільних.
Нагадаємо, 5 червня російські війська атакували дронами-камікадзе цивільне підприємство харчової промисловості в Броварському районі Київщини. Внаслідок обстрілу загинули четверо осіб.