Росіяни вдарили FPV-дроном по групі цивільних з дітьми на Харківщині. Фото:

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Армія РФ використовує FPV-дрони для атак на цивільне населення.

Напередодні, 4 червня, в селі Губарівка Богодухівського району, що на прикордонні Харківщини, у приціл ворога потрапили дві родини, які просто йшли вулицею разом зі своїми дітьми. Ворожий дрон вибухнув поруч із людьми. Про це прокуратура Харківської області 5 червня повідомила у Telegram.

Внаслідок російського удару постраждали шестеро цивільних. З пораненнями госпіталізували двох чоловіків, двох жінок та двох дітей — дівчаток віком двох та 12 років.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки чергової атаки ворога проти цивільних.

Нагадаємо, 5 червня російські війська атакували дронами-камікадзе цивільне підприємство харчової промисловості в Броварському районі Київщини. Внаслідок обстрілу загинули четверо осіб.