Наслідки ударів по Харкову. Фото: прокуратура

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У Харкові знову зросла кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу.

Через російський удар по Немишлянського району міста постраждали вже 42 особи. Лікарі надають усім необхідну допомогу. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 8 липня повідомив у Telegram.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі поінформували, що розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

На місці обстрілу працюють правоохоронці та експерти. Попередньо відомо, що ворог обстріляв будинок дроном-ракетою S8000 «Бандероль».

Нагадаємо, вранці 8 липня російська армія завдала ракетного удару по Немишлянському району Харкова. Було влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки частково зруйновано верхній поверх, пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна. Загинули чоловік та жінка. Спочатку було відомо, що 29 людей зазнали поранень. Серед постраждалих — четверо дітей.