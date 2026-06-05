Во время обмена пленными между Украиной и РФ, фото: КШППВ

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Ракурс

Черговий, вже 75-й, обмін полоненими між Україною та РФ відбувся сьогодні, 5 червня.

Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

В ході цього обміну з російської неволі звільнено 185 українських військовослужбовців, а також одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Зокрема:

додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП, а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби;

більше половини визволених сьогодні Захисників потрапила в полон у 2022-му році, частина з них — під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції — повітряного мосту до «Азовсталі»;

загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також на Курському напрямку;

вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому виповнилося — 62 роки. Серед звільнених сьогодні Захисників є два офіцери.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі, — зазначили у КШППВ.

У Коордштабі також висловили вдячність США та ОАЄ за сприяння в організації обміну та поверненні додому українців.