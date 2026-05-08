Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n213718-krasnaya-ploschad-dlya-nas-menee-vajna-chem-jizn-plennyh-zelenskiy-o-peremirii-s-rf.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, у своєму Telegram-каналі підтвердив оголошене раніше сьогодні, 8 травня, президентом США Дональдом Трампом триденне перемир’я між Україною та РФ.

Зеленський зазначив, що цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві (де запланований традиційний парад до 9 травня) у звʼязку з українськими «далекобійними санкціями».

Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні. Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме — звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому, — зазначив Зеленський.

За його словами, сьогодні в межах перемовного процесу за посередництва американської сторони було отримано згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000.

Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня, — розповів Зеленський. — Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну.

Він також висловив подяку президенту США та його команді за результативну дипломатичну участь.