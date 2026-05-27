Владимир Зеленський підтвердив удар двох «Орешників» по Україні.

Російська Федерація дійсно запустила по Україні два «Орєшніка».

У ніч на 24 травня країна-агресор запустила по Україні дві балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік». Одна ракета вдарила по Білій Церкві в Київській області, а інша впала на окупованій території Донеччини. Про це президент Володимир Зеленський написав у листі до Трампа та Конгресу США, який оприлюднив журналіст Axios Барак Равід. Зміст листа підтвердив радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин, передає «Суспільне».

Зеленський також написав у листі, що Київ готовий купувати у Сполучених Штатів системи Patriot і ракети-перехоплювачі PAC-3 до них, адже ці зенітно-ракетні комплекси залишаються найефективнішими у боротьбі з російськими балістичними ракетами.

Що ще написав Зеленський у листі до Трампа:

Україна довела рівень перехоплення дронів, включаючи «Шахеди», — до понад 90%.

Київ бачить багато ознак з Москви, що РФ готується посилити терор проти України.

Нинішні темпи поставок через програму PURL більше не встигають за реальністю загрози, з якою стикається Україна.

Наразі балістичні ракети залишаються останньою головною перевагою Росії на полі бою.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 600 БпЛА різних типів і 90 ракет. Основним напрямком удару був Київ та Київська область.

Також РФ тієї ночі поцілила балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по гаражному кооперативу в Білій Церкві. Моніторингові пабліки припустили, що тієї ночі по Україні прилетіли два «Орєшніка». Перша ракета влучила по території окупованої Донецької області, а вже друга влучила по Білій Церкві.

Джерело: «Суспільне»