Рашисты за сутки потеряли 930 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 280 тис. 860 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 783 танки;

24 тис. 218 бойових броньованих машин;

38 тис. 477 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 688 одиниць РСЗВ;

1 тис. 333 одиниці засобів ППО;

435 літаків;

349 гелікоптерів;

183 тис. 144 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 468 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

83 тис. 744 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 91 одиницю спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 616 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 715 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 98 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

Іванівка, Гаврилівка, Орли, Самійлівка, Левадне на Дніпропетровщині;

Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Чарівне, Біленьке у Запорізькій області;

Придніпровське, Томина Балка, Львове на Херсонщині.

Авіація Сил оборони за минулу добу уразила дев’ять районів зосередження живої сили та техніки.