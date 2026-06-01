Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Сили оборони України з початку 2026 року вразили вже 15 російських нафтопереробних заводів, що спричинило кризу на ринку пального.

Про це сьогодні, 1 червня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень — травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво, — розповів Зеленський.

Він зазначив, що росіяни вже запровадили заборони на експорт з їхньої території авіаційного пального, також бензину, розглядають заборону на експорт дизелю.

Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це — значна історія, значна втрата, — наголосив Зеленський. — Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу.

Також Зеленський зазначив, що в українських військових тепер є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території — тож тепер в окупантів майже немає безпечних доріг на півдні та сході України та фіксується дефіцит пального на ТОТ.