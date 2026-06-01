Володмир Зеленский, видео скриншот

https://racurs.ua/n214158-rf-podgotovila-massirovannyy-udar-zelenskiy.html

Ракурс

Російські війська найближчим часом можуть завдати нового масованого удару по Україні найближчим часом.

Про це сьогодні, 1 червня, у своєму вечірньому відеозверненні попередив президент України Володимир Зеленський.

Масований удар може бути. Вони його підготували, — наголосив він.

Зеленський закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Водночас він наголосив, що українські сили ППО «настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням» готові до відбиття можливих атак.