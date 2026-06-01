Російський ракетний удар вщент знищив будівлю, де працювали рятувальники Київщини.

Зруйновані службові приміщення, понівечено техніку та майно. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Попри все, надзвичайники розбирають завали, евакуюють уціліле обладнання та відновлюють роботу підрозділів. Робиться все, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму чергувань, — розповіли у відомстві. — Робота не припиняється ні на хвилину, адже головне — залишатися в строю, оперативно реагувати на виклики та рятувати людей.