Российские обстрелы разрушают Константиновку, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n214154-kak-vyglyadit-razrushennaya-konstantinovka-doneckoy-oblasti-pokazala-gpsu-video.html

Ракурс

Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує, як виглядає зруйноване російськими обстрілами місто Костянтинівка на Донеччині та його околиці.

Заходячи на позиції, пілот підрозділу знімає на камеру увесь свій шлях, сповнений небезпеки та страшних знахідок. Знищена техніка та цивільні авто, ворожі FPV-засідки, дрони у повітрі, які полюють на будь-який рух, загиблі місцеві жителі, які не встигли заховатися від дронів окупанті, — вказано в описі відео.