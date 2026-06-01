Российский дрон ударил по родильному отделению в Одесской области, фото: фото: «Гвара Медиа»

Российский дрон ударил по родильному отделению с шестью роженицами в Одесской области.

1 июн 2026, 17:57
Російські загарбники сьогодні, 1 червня, вранці завдали удару БпЛА по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.

В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.

У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка — при пологах. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Тривають роботи з ліквідації наслідків, — розповів Кіпер.

Источник: Ракурс


