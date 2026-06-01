Последствия российской атаки на Дружковку, фото: Донецкая областная прокуратура

Рашисты сбросили три авиабомбы на многоэтажки в Дружковке — есть раненые (ФОТО)

1 июн 2026, 15:49
Російські загарбники сьогодні, 1 червня, скинули на місто Дружківка Донецької області три керовані авіабомби «ФАБ-250».

Засоби ураження поцілили по багатоквартирним житловим будинкам. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу;

  • отримали тілесні ушкодження п’ятеро цивільних віком від 20 до 68 років — чотири чоловіки та жінка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку;
  • пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російської атаки на Дружківку, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


