Последствия российской атаки на Дружковку, фото: Донецкая областная прокуратура

Російські загарбники сьогодні, 1 червня, скинули на місто Дружківка Донецької області три керовані авіабомби «ФАБ-250».

Засоби ураження поцілили по багатоквартирним житловим будинкам. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу;

отримали тілесні ушкодження п’ятеро цивільних віком від 20 до 68 років — чотири чоловіки та жінка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку;

пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).