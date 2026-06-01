Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки на Дружковку, фото: Донецкая областная прокуратура
Рашисты сбросили три авиабомбы на многоэтажки в Дружковке — есть раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n214149-rashisty-sbrosili-tri-aviabomby-na-mnogoetajki-v-drujkovke-est-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 червня, скинули на місто Дружківка Донецької області три керовані авіабомби «ФАБ-250».
Засоби ураження поцілили по багатоквартирним житловим будинкам. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Внаслідок обстрілу;
- отримали тілесні ушкодження п’ятеро цивільних віком від 20 до 68 років — чотири чоловіки та жінка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку;
- пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).