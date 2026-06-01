Российский «шахед» атаковал больницу в Конотопе, фото: ГНСУ
Російські загарбники завдали удару безпілотником типу «шахед» по лікарні у Конотопі. Пошкоджено будівлі лікарні.
Про це сьогодні, 1 червня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.
Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме УДАР! Він заходив на удар саме по лікарні! — наголосив Семеніхим.
Просто ДИВОМ і дякуючи Богові жертв і постраждалих немає, — додав він.
Крім того, рашисти атакували цивільний транспорт на Конотопщині. Про це сьогодні у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Зафіксовані такі випадки:
- у Кролевецькій громаді російські безпілотники вдарили по вантажівках на території автозаправної станції. Внаслідок атаки загорілися дві фури;
- на автошляху в Буринській громаді ворожий дрон влучив у легковий автомобіль.
На щастя, в обох випадках люди не постраждали.
росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати цивільний транспорт, житлові будинки та мирних людей, — наголосив очільник ОВА.