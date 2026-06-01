Кирилл Буданов

Головним завданням влади є якнайшвидше припинення війни Росії проти України.

Про це на форумі «Архітектура Безпеки» 2026 заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов, повідомляє «Суспільне».

За словами Буданова, це доручення президента, і всі відповідальні структури працюють над його реалізацією:

Це доручення Президента — якнайшвидше спробувати припинити цю війну. Бажано до зими. Я, як керівник Офісу президента, буду робити все для того, щоб досягти мети, яку поставив Президент України. Вона абсолютно правильна, вчасна і продумана.

Буданов наголосив, що Україна має достатні спроможності для досягнення цієї мети, хоча не виключив, що Росія може відмовитися від домовленостей. Водночас він зазначив, що вже є «реальні ознаки для припинення бойових дій».

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими майор Андрій Юсов заявив, що сили безпеки та оборони, воєнно-політичне керівництво і дипломати роблять усе можливе для досягнення справедливого миру:

Ми продовжуємо боротьбу стільки, скільки буде необхідно для того, щоб зупинити ворога. Ви бачите технологічні зміни, посилення роботи безпілотної компоненти у повітрі, на землі й у морі. Це дає свої результати, так само, як і чисельні втрати російських окупантів на фронті щодня.

Відповідаючи на питання журналістів, він наголосив, що назвати конкретні терміни в умовах бойових дій неможливо:

Щодо термінів, то я думаю, що і ви, і всі інші колеги розуміють і зрозуміють мою відповідь: називати конкретні терміни в умовах бойових дій неможливо. Це не просто необачно, це просто так ніколи практично не робиться. І я цього робити не буду.

Джерело: «Суспільне»