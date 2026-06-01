Уничтожение вражеского сухогруза, скриншот видео
СБС поразили сухогруз россиян в оккупированном Бердянске (ВИДЕО)
Сили безпілотних систем уразили ворожий суховантаж «Леонід Пестриков» в порту тимчасово окупованого Бердянська.
Про це сьогодні, 1 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив 422-й окремий полк безпілотних систем, опублікувавши відповідне відео.
Попередньо колеги нанесли ураження БПЛА класу фронтстрайк, для такої цілі цього не достатньо, рішенням командира 17 АК терміново був залучений 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мідлстрайк «Зозуля», камулятивно — фугасний заряд БЧ 50 кг, — вказано в повідомиленні. — Судно суттєво пошкоджено.