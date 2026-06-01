Последствия атаки российских беспилотников, фото: Одесская ОВА
Російські загарбники продовжують завдавати цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.
Зокрема, рашисти атакували сонячні батареї приватного підприємства. Про це сьогодні, 1 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Попри активну роботу ППО, ударними безпілотниками пошкоджені сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповів Кіпер.