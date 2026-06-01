Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российских беспилотников, фото: Одесская ОВА

Российские беспилотники ударили по солнечным батареям в Одесской области (ФОТО)

1 июн 2026, 22:56
999

Російські загарбники продовжують завдавати цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.

Зокрема, рашисти атакували сонячні батареї приватного підприємства. Про це сьогодні, 1 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу ППО, ударними безпілотниками пошкоджені сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповів Кіпер.

Наслідки атаки російських безпілотників, фото: Одеська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров