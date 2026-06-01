Наслідки атаки російських безпілотників, фото: Одеська ОВА
Російські безпілотники вдарили по сонячних батареях на Одещині (ФОТО)
Російські загарбники продовжують завдавати цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.
Зокрема, рашисти атакували сонячні батареї приватного підприємства. Про це сьогодні, 1 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Попри активну роботу ППО, ударними безпілотниками пошкоджені сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповів Кіпер.