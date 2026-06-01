Наслідки атаки російських безпілотників, фото: Одеська ОВА

Російські безпілотники вдарили по сонячних батареях на Одещині (ФОТО)

1 чер 2026, 22:56
Російські загарбники продовжують завдавати цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.

Зокрема, рашисти атакували сонячні батареї приватного підприємства. Про це сьогодні, 1 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попри активну роботу ППО, ударними безпілотниками пошкоджені сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповів Кіпер.

Наслідки атаки російських безпілотників, фото: Одеська ОВА

