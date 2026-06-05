Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинская ПВО увеличила свою эффективность, фото: Минобороны Украины

Более 90% дронов перехватило украинское ПВО во время массированных атак в мае (ИНФОГРАФИКА)

5 июн 2026, 15:22
999

Українська протиповітряна оборона у травні збільшила ефективність перехоплення ворожих дронів і ракет попри зростання інтенсивності російських атак.

Про це сьогодні, 5 червня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Зазначається, що рашисти протягом масованих атак у травні застосували 8 тис. 351 засіб повітряного нападу, в той час як у квітні — близько 6,7 тис.

Таким чином, інтенсивність ворожих атак уже кілька місяців поспіль перебуває на рекордних рівнях, — наголошують в оборонному відомстві.

У травні українська ППО перехопила 7 тис. 588 дронів і ракет:

  • БпЛА типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» тощо — зафіксовано запуск 8 тис. 150, перехоплено 7 тис. 476. Відсоток перехоплення становить 91,73%;
  • крилатих і балістичних ракет — зафіксовано запуск 211, перехоплено 112. Відсоток перехоплення становить понад 53%.

Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%, — наголошують у Міноборони.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров