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Українська ППО збільшила свою ефективність, фото: Міноборони України
Понад 90% дронів перехопила українська ППО під час масованих атак у травні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214258-ponad-90-droniv-perehopyla-ukrayinska-ppo-pid-chas-masovanyh-atak-u-travni-infografika.htmlРакурс
Українська протиповітряна оборона у травні збільшила ефективність перехоплення ворожих дронів і ракет попри зростання інтенсивності російських атак.
Про це сьогодні, 5 червня, повідомила прес-служба Міноборони України.
Зазначається, що рашисти протягом масованих атак у травні застосували 8 тис. 351 засіб повітряного нападу, в той час як у квітні — близько 6,7 тис.
Таким чином, інтенсивність ворожих атак уже кілька місяців поспіль перебуває на рекордних рівнях, — наголошують в оборонному відомстві.
У травні українська ППО перехопила 7 тис. 588 дронів і ракет:
- БпЛА типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» тощо — зафіксовано запуск 8 тис. 150, перехоплено 7 тис. 476. Відсоток перехоплення становить 91,73%;
- крилатих і балістичних ракет — зафіксовано запуск 211, перехоплено 112. Відсоток перехоплення становить понад 53%.
Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%, — наголошують у Міноборони.
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