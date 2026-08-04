Последствия российских обстрелов 4 августа, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n215419-rashisty-obstrelyali-detskuu-bolnicu-v-zaporoje-video.html

Ракурс

Російські загарбники атакували територію дитячої обласної клінічної лікарні у Запоріжжі.

Про це сьогодні, 4 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.