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Ракурс
Последствия российских обстрелов 4 августа, фото: Запорожская ОВА

Рашисты обстреляли детскую больницу в Запорожье (ВИДЕО)

4 авг 2026, 22:31
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Російські загарбники атакували територію дитячої обласної клінічної лікарні у Запоріжжі.

Про це сьогодні, 4 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На щастя, у момент повітряної тривоги, всі діти разом із медиками перебували в укритті. Постраждалих немає, — зазначив Федоров. — У медзакладі понівечило фасад та вікна.

Наслідки російського обстрілу 4 серпня, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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