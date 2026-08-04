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Последствия российских обстрелов 4 августа, фото: Запорожская ОВА
Рашисты обстреляли детскую больницу в Запорожье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215419-rashisty-obstrelyali-detskuu-bolnicu-v-zaporoje-video.htmlРакурс
Російські загарбники атакували територію дитячої обласної клінічної лікарні у Запоріжжі.
Про це сьогодні, 4 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На щастя, у момент повітряної тривоги, всі діти разом із медиками перебували в укритті. Постраждалих немає, — зазначив Федоров. — У медзакладі понівечило фасад та вікна.