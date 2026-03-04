КГГА обратилась в Нацполицию из-за якобы «новых правил проезда мостом Патона»

Так называемые «новые правила проезда по мосту Патона», фото: Максим Бахматов

https://racurs.ua/n212416-kgga-obratilas-v-nacpoliciu-iz-za-yakoby-novyh-pravil-proezda-mostom-patona.html

Ракурс

Київська міська державна адміністрація звернулася до поліції через опубліковане очільником Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максимом Бахматовим повідомлення з нібито новими «правилами проїзду мостом ім. Є.О. Патона».

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У зверненні до поліції КМДА просить надати правову оцінку зазначеним діям голови Деснянської РДА в межах статті 173−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це правопорушення передбачено накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Бахматов 27 лютого опублікував на своїй Фейсбук-сторінці картинку з «правилами», у яких йшлося, що для проїзду мостом Патона потрібно відкрити в машині вікна, відстібнути ремені безпеки і відключити блокування дверей. Варто зазначити, що такі рекомендації для забезпечення можливості швидкої евакуації за потреби, наприклад в разі руху по крижаній водоймі.

Цей банер є неправдивим, а його зміст та оформлення могли створити у користувачів враження офіційного повідомлення та спричинити дезінформацію серед містян, — наголошують у КСМА. — Зокрема, дизайн публікації містив елементи, схожі на міську символіку, що могло посилити сприйняття інформації як офіційної. Повідомлення також поширювалося в месенджерах і соціальних мережах.

У КМДА зазначають, що через надходження звернень громадян і з метою запобігання поширенню недостовірної інформації, 2 березня були змушені оприлюднити спростування на своїх офіційних ресурсах. У цьому повідомленні наголошувалося, що наразі міст Патона експлуатується в умовах встановлених обмежень, зокрема на ньому:

заборонений рух вантажного транспорту;

встановлені наливні бар'єри із забороною руху автотранспорту крайніми смугами проїжджої частини.