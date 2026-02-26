Армия РФ ночью атаковала Киев ракетами и дронами. Фото: ДСНС

Армія Російської Федерації вночі 26 лютого атакувала Київ ракетами та дронами.

Внаслідок ворожого обстрілу у кількох районах зафіксовані пошкодження та загоряння. У Дарницькому районі через падіння уламків вибухова хвиля пошкодила вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Про це міський голова Києва Віталій Кличко та Державна служба з надзвичайних- ситуацій повідомили у Telegram.

У Голосіївському районі горіли гаражі. Пожежу ліквідували силами ДСНС. У Печерському районі сталося загоряння в двоповерховому житловому будинку, на території приватної садиби. Там також пожежу ліквідовано.

Наразі інформація щодо постраждалих відсутня.

Нагадаємо, РФ вночі завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Щонайменше 23 осіб постраждали унаслідок нічного обстрілу в різних містах. Серйозні руйнування зафіксовані у Харкові та області, Запоріжжі та Кривому Розі.